Göztepe’de ikinci devre hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarının çalışmalarına resmen başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. 8 Ocak Salı gününe kadar Antalya’da kamp yapacak olan Göztepe, daha sonra İzmir’e dönecek ve ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam edecek.