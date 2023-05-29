Göztepe’de iç transfer mesaisi başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de 30 Haziran’da 13 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Sarı-kırmızılı yönetimi bu süreçte yoğun bir tempo bekliyor olacak.

Spor Toto 1. Lig’de sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off çeyrek finaline kalan Göztepe, Bodrumspor’la eşleşti. Sarı-kırmızılılar, tek maç usulüne göre oynanan müsabakada Bodrumspor’a 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerini gelecek sezona bıraktı. Durum böyle olunca Göztepe tüm konsantrasyonunu iç transfere çevirdi. 13 oyuncunun sözleşmesi biten İzmir temsilcisinde kiralık olarak takıma katılan Ali Akman, Emir Ortakaya, Ajdin Hasic, Emirhan Delibaş, Bayere Junior, Ekrem Kılıçarslan ve Hikmet Çiftçi takımlarına geri dönecekken Yasin Öztekin, Dino Arsalanagic, Tarık Çamdal, Aliou Traore, Marko Mihojevic ve Lucas Erhan Gottwalt ise serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Bu süreçte kulübün nasıl bir karar vereceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.