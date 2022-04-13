Göztepe’de Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe, Fenerbahçe’ye konuk olacak. 16 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar sürüyor. İzmir temsilcisi, bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesislerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde ısınmanın ardından pas çalışması yaparken, ikinci bölümde dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek antrenmanı sonlandırdı.