Göztepe’de derbi hazırlıkları başladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda konuk edeceği Bucaspor 1928 mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Göztepe, İzmir derbisinde Bucaspor 1928’i ağırlayacak. 10 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

Derbi öncesinde Göztepe’de hazırlıklar başladı. Bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda, Samsunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyunuyla günü tamamladı.