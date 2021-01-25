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Göztepe’de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Göztepe, Süper Lig’in 22. haftasında konuk olacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 25.01.2021, 15:27
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Göztepe, Süper Lig’in 22. haftasında konuk olacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.Adnan Süvari Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer gruptaki oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.