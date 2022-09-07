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Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Göztepe, bir süredir görüşmeler yaptığı 28 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahima Cisse’nin sağlık kontrollerini geçememesi sonucu transfer iptal etti.
Spor 07.09.2022, 11:22
Göztepe, bir süredir görüşmeler yaptığı 28 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahima Cisse’nin sağlık kontrollerini geçememesi sonucu transfer iptal etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu çalışmalar çerçevesinde serbest statüde bulunan Gineli futbolcu İbrahima Cisse’yi İzmir’e getirmişti. Yaklaşık 1 haftadır İzmir’de bulunan 28 yaşındaki futbolcu yapılan sağlık kontrollerini geçemedi. Yaşanan sıkıntı sebebiyle Göztepe, imza aşamasına geldiği transferi iptal etti.
Öte yandan Cisse’nin Belçika’da futbola başladığı Standard Liege kulübü ile transfer görüşmeleri yapacağı öğrenildi.
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