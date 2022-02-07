Son Dakika
EGM:"Gine açıklarında birimlerimiz tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucu Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 528 kilogram kokain ele geçirildi. "
Göztepe’de Beşiktaş mesaisi başladı
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerin yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 07.02.2022, 14:28
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerin yaptığı antrenmanla başladı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer gruptaki oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı.