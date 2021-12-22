Göztepe’de, Beşiktaş maçı öncesi 2 eksik

Göztepe’de, yarın konuk olacağı Beşiktaş mücadelesi öncesinde 2 eksik bulunurken, cezası biten Halil Akbunar’ın ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, yarın saat 20.00’de Beşiktaş’a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan İzmir temsilcisi, Adnan Menderes Havalimanı’ndan saat 16.00 uçuşuyla İstanbul’a hareket edecek. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 2 eksik bulunuyor. Geçtiğimiz sezon milli takım kampındayken ayak bileğinden sakatlanarak ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten kaptan Halil Akbunar’ın ise karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.