Göztepe’de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı.