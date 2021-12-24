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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Göztepe’de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 24.12.2021, 14:45
Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı.