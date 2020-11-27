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Göztepe’de 2 pozitif vaka daha

Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Spor 27.11.2020, 20:57
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Göztepe’de 2 pozitif vaka daha
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Göztepe, yapılan korona virüs testleri sonucunda 2 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Göztepe, Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde konuk olacağı Sivasspor mücadelesi öncesinde futbol A takıma rutin olarak Kovid-19 PCR testi uyguladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklanan testler sonucunda 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Geçen hafta 4 futbolcuda daha pozitif vaka tespit edilirken, Göztepe’deki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi.
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