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Göztepe, Zlatko Tripic ile yollarını ayırdı
Göztepe, Norveçli forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor 03.05.2021, 21:28
Göztepe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Norveç’in Viking takımından 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile yollarını ayırdı.
Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Oyuncumuz Zlatko Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Tripic'e katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”
45 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST YAPTI
Göztepe ile toplamda 45 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 2 bin 383 dakika süre aldı.
Tripic, sarı-kırmızılı formayla 4 gol kaydederken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.