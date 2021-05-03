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Göztepe, Zlatko Tripic ile yollarını ayırdı

Göztepe, Norveçli forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor 03.05.2021, 21:28
Göztepe, Zlatko Tripic ile yollarını ayırdı

Göztepe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Norveç’in Viking takımından 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Zlatko Tripic ile yollarını ayırdı.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Oyuncumuz Zlatko Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Tripic'e katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”

45 MAÇTA 4 GOL 3 ASİST YAPTI

Göztepe ile toplamda 45 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet, bu maçlarda 2 bin 383 dakika süre aldı.

Tripic, sarı-kırmızılı formayla 4 gol kaydederken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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