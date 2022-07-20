banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Göztepe, Yunus Emre Gedik’i transfer etti

Göztepe, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik’i kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 20.07.2022, 18:16
Göztepe, Yunus Emre Gedik’i transfer etti

Göztepe, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik’i kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak 1461 Trabzon forması giyen Yunus Emre Gedik’i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Yunus Emre Gedik’e “Hoş geldin” diyerek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Eyüpspor altyapısından yetişen Yunus Emre Gedik, kariyerinde Ümraniyespor, Şanlıurfaspor ve 1461 Trabzon formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplamda 85 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 4 gol atarken, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu