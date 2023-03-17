Göztepe Voleybol’dan ücretsiz bilet

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 20. hafta mücadelesindeki Edremit Bld. Altınoluk müsabakasının biletlerinin ücretsiz olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçtiğimiz hafta İzmir derbisinde Karşıyaka’yı mağlup ederek ligde 48 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Liderlik için İstanbul BBSK ve Edremit Bld. Altınoluk’la mücadele veren sarı-kırmızılılar, 19 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Edremit Bld. Altınoluk müsabakasının biletlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "19 Mart Pazar günü saat 18.30’da Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak olan Edremit Bld. Altınoluk SK karşılaşmasının biletleri ücretsiz olacaktır" denildi.

Öte yandan Göztepe Voleybol, ligi Yeşilyurt ve Çanakkale Belediye müsabakalarıyla noktalayacak ve daha sonra üst lig için play-off karşılaşmaları başlayacak.