Göztepe Voleybol, Sakarya’dan mutlu ayrıldı

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Lig’in 12. hafta müsabakasında deplasmanda Sakarya Voleybol’u setlerde 3-2 mağlup etti.

TVF Kadınlar 1. Lig’in 12. haftasında Göztepe Voleybol ile Sakarya Voleybol karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Sakarya Atatürk Spor Salonu’nda oynandı ve sarı-kırmızılılar, 5. sete uzayan karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bildi. İzmir temsilcisi, bu galibiyetle birlikte ligde liderliğini sürdürmeye devam etti.