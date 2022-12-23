Göztepe Voleybol, Sakarya deplasmanına gidiyor

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, 12. hafta müsabakasında deplasmanda Sakarya Voleybol ile karşı karşıya gelecek.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde Göztepe Voleybol, 12. hafta müsabakasında Sakarya Voleybol’a konuk olacak. Bu zorlu mücadele yarın Sakarya Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak. Göztepe Voleybol; ligde 10 galibiyet, 1 mağlubiyetle 1. sırada yer alırken, Sakarya Voleybol ise 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadeleye İzmir temsilcisi 8 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, Sakarya Voleybol ise 3 maçlık yenilmezlik serisiyle parkeye çıkacak.