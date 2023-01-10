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Göztepe Voleybol, Muratpaşa Bld. maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Muratpaşa Bld. müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 10.01.2023, 17:19
Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Muratpaşa Bld. müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
TVF Kadınlar 1. Ligi 14. haftasında Göztepe Voleybol, Muratpaşa Belediye Spor’a konuk olacak. 15 Ocak Pazar günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak.
Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde defans, son bölümde ise servis çalışması gerçekleştirdi.