Göztepe Voleybol, kritik virajda

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Lig 14. haftasında yarın Muratpaşa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligdeki tek mağlubiyetini ligin 3. haftasında Antalya temsilcisi karşısında aldı.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligin 14. haftasında yarın Muratpaşa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 16.00’da Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak. Sarı-kırmızlı takım bu sezon ilk ve tek mağlubiyetini ligin 3. haftasında sahasında oynadığı Muratpaşa Belediyespor karşısında yaşadı. Ligde lider olan Göztepe Voleybol, 4. sıradaki Muratpaşa Belediyespor’u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.