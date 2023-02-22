Göztepe ve Karşıyaka’nın temsili maçı yoğun ilgi gördü

Göztepe ve Karşıyaka, geliri depremzedelere aktarılacak olan temsili maç için satılan bilet sayısı 46 bin 358’e çıktı.

İzmir köklü kulüplerinden olan iki ezeli rakip Göztepe ve Karşıyaka, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için ’Tek Tribün Tek Yürek’ hatıra bileti kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören temsili maç için şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldığı açıklandı. Önümüzdeki günlerde ise bu sayının 50 bini geçmesi bekleniyor. Öte yandan Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 TL’den satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00’ye kadar alınabilecek.