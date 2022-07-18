Göztepe, Uğur Kaan Yıldız’ı duyurdu

Göztepe, Fenerbahçe’den 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin de duyurduğu Uğur Kaan Yıldız transferini açıkladı. Transferi resmi internet sitesinden açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2002 doğumlu defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık."

19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor’a kiralanmıştı. Bursaspor formasıyla 7’si 1. Lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 11 resmi maça çıkan genç oyuncu, söz konusu maçlarda 947 dakika sahada kalırken 1 kez de gol sevinci yaşadı.