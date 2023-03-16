Göztepe, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında 25 Mart Cumartesi günü Tuzlaspor ile Tuzla Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman dar alanda oyunla tamamladı.