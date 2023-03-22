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Göztepe, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına öğlen saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Spor 22.03.2023, 14:44
Göztepe, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına öğlen saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapıldı. Sarı-kırmızılılar, idmanın ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

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