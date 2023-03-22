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Göztepe, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına öğlen saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Spor 22.03.2023, 14:44
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına öğlen saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Urla Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapıldı. Sarı-kırmızılılar, idmanın ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.