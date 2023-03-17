Göztepe, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına öğlen gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında 25 Mart Cumartesi günü Tuzlaspor ile Tuzla Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.