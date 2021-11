Göztepe Ticari Direktörü Öznur’dan yeniden yapılanma çağrısı

Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur, futbolun ulaştığı endüstriyel düzeyin futbol kulüplerinin ve futbolu yöneten kurumların yasal olarak yeniden yapılanmasını neredeyse zorunlu hale getirdiğini söyledi. Bilet, sponsorluk reklam gelirlerinin düştüğünü belirten Sinan Öznur, Premier Lig’de mücadele eden kulüplerinin sermaye modeli gibi bir modelin Türkiye’de de uygulanmasıyla yeni gelir artırıcı alanların oluşacağını ifade etti.

Göztepe Spor Kulübü Ticari Direktörü Sinan Öznur, günümüzde futbolun ulaştığı endüstriyel düzeyin futbol kulüplerinin ve futbolu yöneten kurumların yeniden yapılanmasını neredeyse zorunlu hale getirdiğini söyledi. Geleneksel yönetim anlayışıyla futbolu yönetmenin pek mümkün görünmediğini kaydeden Sinan Öznur, yeniden yapılanma modelinin futbolun tamamen yeniden yasal olarak düzenlenmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti. Mevcut yasal durumun futbolun hiçbir alanında yeniden yapılanmaya izin vermediğini belirten Öznur, “Umuyoruz ki oldukça zor dönemlerden geçtiğimiz bu süreçlerde kulüplerimizin beklentileri veya ihtiyaçları doğrultusunda bu konuda doğru gelişmeler olacaktır. Tabi bu konuda olası olumlu düzenlemeler sonrası ikinci aşaması ise futbol kulüplerinin yeniden yapılanması olmalıdır” dedi.

"Ciddi boyutlarda operasyon maliyetler karşı karşıyayız"

2022 Ocak ayında Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışının 3. yılı olacağını anımsatan Öznur, "Bizler bu güzide tesisin özellikle gerek kamuya açık gerekse gelir getirici unsurlarını şu anda ve ileriye yönelik olarak da kullanamamayı bir kenara bırakalım, ciddi boyutlarda olan operasyon maliyetleri ile karşı karşıya olduğumuzun da bilinmesini isteriz. Başta emniyet, güvenlik, temizlik, diğer müsabaka giderleri dışında tesisin kira, elektrik, su, doğalgaz, çim bakım, personel, diğer / mekanik bakımlar vs gibi sabit giderleri ile birlikte yıllık güncel rakamlarla minimum 13-14 milyon TL gibi önemli bir gider kalemi vardır. Eldeki resme bakıldığında, sadece müsabaka faaliyetleri olarak yararlandığımız stadyumumuzda bu giderleri kompanse edebileceğimiz bir gelir kalemi maalesef şu an için mümkün görünmemektedir; yani her ne kadar bizim kabul öngörümüz içerisinde yer alsa da örneğin maç günü bilet ya da kombine geliri başa baş değerlerinin bile çok altında kalmaktadır” diye konuştu.

Gelir/gider hesaplaması için büyük çaba sarf edilecek

Öznur, pandemi döneminde ilk olarak seyircisiz, daha sonra yüzde 50 kapasiteyle maçlar oynandığını ve kısa bir süre önce de tam kapasiteyle maçların oynanacağı kararının alındığını hatırlatarak, “Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada ve özellikle ülkemizde olumsuz etkileri daha da artan ekonomik zorluklar, gelecek sezonlar için de etkisini ve tehdidini sürdürecek şekilde görünüyor. Biz tüm bu olumsuz ekonomik durum ve diğer tüm gelişmeler doğrultusunda elimizden geldiğince doğru adımlar atmaya çalışacağız. Bu bağlamda gelir / gider hesaplamaları için sezon boyunca ciddi bir hassasiyet ve büyük çaba sarf etmek gerekecektir. Bu nedenle gelir değerlerinin düştüğü süreçte en başta belirli maliyetleri, özellikle de daha öncelikle sportif alandaki ücretleri çok doğru ayarlamak gerekecektir” ifadelerini kullandı.

Premier Lig örneği

Öznur, son olarak düşen klasik gelirler dışında (sponsorluk, bilet, reklam vs.) yeni gelir getirici alanları değerlendirmek ve büyütebilmenin, Türk sporunun sürdürebilirliği adına oldukça önem arz ettiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Premier Lig’de yer alan tüm kulüpler şirket şeklinde kurulmuşlardır ve bu kurguyla birlikte orada çok farklı bir sermaye birikim modeli uygulanmaktadır. Türk futbolunda ise diğer ülkelerde olmayan kulüpleri fonlama yöntemleri yaşanırken, bu durum maalesef şehrimiz olan İzmir’de dolayısıyla Göztepe için geçerlilik arz etmemektedir. Bu nedenle de popülist bir yaklaşım olmasa da borçsuz bir kulüp yönetebilmek Göztepe için en önemli amaçtır."