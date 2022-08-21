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Göztepe taraftarından muhteşem koreografi

Göztepe taraftarı, Erzurumspor maçı öncesinde kale arasında yaptıkları koreografiyle görsel bir şova imza attı. Koreografide Göztepe’nin 1960’lı yılların sonunda elde ettiği Avrupa başarılarının gazete kupürlerine yansıyan haberlerine yer verildi.

Spor 21.08.2022, 23:04
Göztepe taraftarından muhteşem koreografi

Göztepe taraftarı, Erzurumspor maçı öncesinde kale arasında yaptıkları koreografiyle görsel bir şova imza attı. Koreografide Göztepe’nin 1960’lı yılların sonunda elde ettiği Avrupa başarılarının gazete kupürlerine yansıyan haberlerine yer verildi.

Spor Toto 1. Lig’in ikinci haftasında Göztepe’nin Erzurumspor FK’yi konuk ettiği maç öncesinde Göztepe taraftarı muhteşem bir koreografi hazırladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, seremoni esnasında kale arası tribünün tamamını kapsayan bir koreografi yaptı. Koreografide Göztepe’nin 60’lı yılların sonunda Avrupa’da elde ettiği başarılı sonuçlara ve sonuçların dönemin gazete kupürlerine yansıyan haberlere yer verildi. Koreografinin orta kısmında ise dev bir Göztepe arması yer aldı. Koreografinin açılmasıyla beraber tüm taraftarlar söyledikleri tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

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