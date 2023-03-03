Göztepe taraftarından anlamlı hareket

Göztepeli taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören ve ligden çekilmek zorunda kalan takımların pankartlarını sezon boyunca Gürsel Aksel Stadyumu’na asma kararı aldı.

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’nin taraftar grubu, önemli bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı tribünler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde ligden çekilmek zorunda kalan takımların pankartlarını Gürsel Aksel Stadyumu’na astı. Böylece Göz-Göz, anlamlı bir harekete imza atarak hem takımlara hem de taraftar gruplarına jest yapmış oldu.

Bugün saat 20.00’de Göztepe’nin, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Boluspor’la oynayacağı müsabakada ilk kez görünecek pankartlarda Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa şehirlerindeki ligden çekilen takımların pankartlarına yer verilecek.