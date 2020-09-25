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Göztepe, stoper Marko Mihojevic’i renklerine bağladı

GÖZTEPE, BOŞNAK STOPER MARKO MİHOJEVİC İLE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Spor 25.09.2020, 00:32
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Göztepe, stoper Marko Mihojevic’i renklerine bağladı

Göztepe, Boşnak stoper Marko Mihojevic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de ilk iki haftayı 4 puanla kapatan Göztepe’de kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Yunanistan’ın PAOK takımından Boşnak stoper Marko Mihojevic’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 1.91 metre boyundaki 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi duyurduğu açıklamasında Marko Mihojevic’e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Marko Mihojevic, kariyerinde Sarajevo, PAOK, Ofi ve Aue gibi takımlarda forma giyerken, 3 kez ise Bosna Hersek A Milli Takım formasını terletti.

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