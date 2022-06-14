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Göztepe Spor Kulübü, 97 yaşında

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 97. yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakıldı.

Spor 14.06.2022, 14:40
Göztepe Spor Kulübü, 97 yaşında

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 97. yıldönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakıldı.

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 97. yılını kutluyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan sarı-kırmızılı kulüp, 97. yıl kutlamalarına sabah saatlerinden itibaren başladı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, beraberindeki heyet ve Göztepeli gençlerle beraber Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Yıldönümü kutlamaları saat 21.15’te havanın kararmasıyla beraber Göztepeli binlerce taraftarın Güzelyalı sahilinde meşale şovu yapmasıyla devam edecek.

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