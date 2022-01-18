Göztepe - Sivasspor rekabetinde 18. randevu

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında karşılaşacak olan Göztepe ile DG Sivasspor, 18. kez rakip olacak.

Göztepe ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 18. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce oynanan 17 maçta, Sivasspor 5 kez galibiyetle ayrılırken, 8 maçtan da Göztepe galip ayrıldı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 28 gol atarken, kalesinde 36 gole engel olamadı.

İki ekip daha önce İzmir’de 8 kez karşılaştı. Sivasspor 2 defa galip gelirken, İzmir temsilcisi de 5 kez kazandı. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe’nin, Sivasspor’u7-0 yendiği karşılaşma oldu.

Sivasspor - Göztepe arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar:

1977-1978 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 1-4

Göztepe-Sivasspor: 7-0

2000-2001 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 2-2

Göztepe-Sivasspor: 4-3

2003-2004 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 1-1

Göztepe-Sivasspor: 2-1

2016-2017 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 3-0

Göztepe-Sivasspor: 0-1

2017-2018 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 2-3

Göztepe-Sivasspor: 1-0

2018-2019 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 2-0

Göztepe-Sivasspor: 3-3

2019-2020 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 1-0

Göztepe-Sivasspor: 3-1

2020-2021 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 0-1

Göztepe-Sivasspor: 3-5

2021-2022 sezonu

Sivasspor-Göztepe: 2-2