Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe, 19 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de DG Sivasspor’u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak.

Ligde ikinci yarının ilk maçında sahasında Antalyaspor’u 4-0, ikinci maçta ise deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla geçen Göztepe’de yüzler gülüyor. Üst üste aldığı galibiyetlerle küme düşme hattının üzerine çıkan sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasına hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirerek antrenmanı sonlandırdı.