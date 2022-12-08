Göztepe, seyircisinden yoksun ilk maçına çıkıyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Manisa FK’yı konuk edecek. İzmir temsilcisi, Altay derbisinde yaşanan olaylardan dolayı ilk kez seyircisiz maça çıkmış olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Göztepe, 10 Aralık Cumartesi günü Manisa FK’yı ağırlayacak. Müsabaka, saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 2 hafta önce oynanan Altay mücadelesinde yaşanan olaylardan dolayı evinde 4 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı. İzmir temsilcisi, cezasını bu hafta Gürsel Aksel’de oynayacağı Manisa FK maçıyla birlikte çekmeye başlayacak. Göz-Göz, bu maçın yanı sıra Aralık 25’teki Bodrumspor, Ocak 15’teki Sakaryaspor ve Ocak 29’daki Bandırmaspor maçlarını seyircisiz oynayacak. İzmir temsilcisi, 12 Şubat’ta oynayacağı Boluspor karşılaşmasıyla uzun bir aranın ardından taraftarıyla buluşmuş olacak.