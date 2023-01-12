Göztepe, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Sakaryaspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Sakaryaspor’u ağırlayacak Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.