Göztepe, Oussama Tannane’yi kadrosuna kattı

Göztepe, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannene’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig’de ilk devreyi küme düşme hattında kapatan Göztepe’de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Vitesse’de forma giyen Oussama Tannane’yi transfer ettiğini açıkladı. 27 yaşındaki Faslı orta saha, İzmir’e gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

Fas A Milli Futbol Takımı’nda da forma giyen Tannane, kariyeri boyunca Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-tienne, Las Palmas, Utrecht ve Vitesse takımlarının formasını terletti.