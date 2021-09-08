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Göztepe Nestor El Maestro ile anlaştığını açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nestor El Maestro'yu getirdiğini açıkladı.

Spor 08.09.2021, 15:30
Göztepe Nestor El Maestro ile anlaştığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe , teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro’nun getirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe’mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Göztepe, 31 Ağustos’ta teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.

Son olarak Suudi Arabistan’ın El Taawon takımında görev yapan 38 yaşındaki Sırp teknik adamın kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

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