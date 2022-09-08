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Göztepe, Marko Kvasina’yı açıklamaya hazırlanıyor
Göztepe, Belçika’nın KV Oostende takımından 24 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Spor 08.09.2022, 13:05
Göztepe, Belçika’nın KV Oostende takımından 24 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika’nın KV Oostende takımında forma giyen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina’ya teklif götürmüştü. İzmir temsilcisi, hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli olarak 300 bin Euro ödemesi beklenen Göztepe, 24 yaşındaki Avusturyalı golcüyü İzmir’e getirerek sözleşme imzalayacak.
Kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında forma giyen Marko Kvasina, 192 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
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