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Göztepe maçında oynamak isteyen Falcao'yu doktorlar engelledi

Yüzünde oluşan kırıklar sebebiyle özel maske hazırlanan Falcao, Göztepe deplasmanında oynamak istediğini belirtti ama doktorlardan izin çıkmadı.

Spor 15.04.2021, 12:10
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Göztepe maçında oynamak isteyen Falcao'yu doktorlar engelledi

Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, pazartesi yapılan idmanda Keram Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışmıştı.

Çarpışma sonucu sakatlanan Falcao’nun yüz kemiklerinde kırıklar oluşmuştu.

DOKTORLARDAN İZİN ÇIKMADI

Hemen ameliyata giren yıldız oyuncunun sağlık durumu iyiye giderken Falcao yaklaşan Göztepe maçında oynamak istediğini hem sağlık ekibine hem de teknik heyete iletti.

Maskeyle oynamak isteyen Falcao'nun talebine doktorlar onay vermedi.

TRABZON MAÇINDA OYNAYABİLİR

Türkiye gazetesinin haberine göre, 35 yaşındaki oyuncunun, özel maskesi ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında belki oynayabileceği öğrenildi.

(Ensonhaber)

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