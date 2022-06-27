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Göztepe, Lourency ile yolları ayırdı

Göztepe, Lourency ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Spor 27.06.2022, 16:49
Göztepe, Lourency ile yolları ayırdı

Göztepe, Lourency ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Lourency Rodrigues ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Lourency Rodrigues’e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Göztepe formasıyla 30 Süper Lig maçında forma giyen Lourency, 2 gol ve 2 asist kaydetmişti.

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