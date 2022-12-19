Göztepe, kupada Medipol Başakşehir’e konuk oluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası’nda yarın Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’e konuk oluyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası’na 3. Tur’dan başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bu turda Karaköprü Belediyespor’la eşlemiş ve 2-0 eleyerek 4. Tur’a yükselmişti. Göztepe, 4. Tur’da Bucaspor 1928 ile eşlemişti. İzmir derbisinde gülen taraf 2-1 kazanarak sarı-kırmızılılar olmuştu. Böylece Göztepe, 5. Tur’a yükselmeye hak kazanmıştı. 5. Tur’un kuraları Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşmiş ve bu kez Göztepe’nin rakibi Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir olmuştu.

Zorlu maç yarın

İzmir temsilcisi, Medipol Başakşehir’le yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele saat 19.00’da başlayacak. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Hüsamettin, Hasic, Yunus Emre ve Maham, Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.