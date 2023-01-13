Göztepe, kritik sınavda

Göztepe, yarın Spor Toto 1. Lig’de bir basamak üstünde olan Sakaryaspor’la kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu müsabakayı kazanırsa play-off hattı için ’ben de varım’ diyebilecek.

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Göztepe, zaman zaman galibiyet ve mağlubiyet serilerine imza attı. Böylece İzmir temsilcisi, play-off hattını hedefleyen bir takıma dönüştü. Göz-Göz’ün, play-off hattının son basamağında olan Çaykur Rizespor ile arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. Sarı-kırmızıların, ikinci devrenin ilk maçında birebir rakibi olan ve puan durumunda da sadece 1 puan üstünde yer alan Sakaryaspor’u yarın Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk edecek. Göztepe, bu maçla birlikte ligin üst kısmına yaklaşmanın ve birebir rakibi olan Sakaryaspor’un puan durumunda üstünde olabilmek için karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak.