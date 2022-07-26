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Göztepe, kaleci Ekrem Kılıçarslan’ı kiraladı
Göztepe, Gaziantep FK’dan 24 yaşındaki kaleci Ekrem Kılıçarslan’ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Spor 26.07.2022, 14:23
Göztepe, Gaziantep FK’dan 24 yaşındaki kaleci Ekrem Kılıçarslan’ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak Gaziantep FK forması giyen kaleci Ekrem Kılıçarslan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 24 yaşındaki file bekçisini 1 yıllığına kiralayan İzmir temsilcisi, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Transfer sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Ekrem Kılıçarslan’a “Hoş geldin” derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Futbola Çanakkale Dardanel altyapısında başlayan Ekrem Kılıçarslan, şu ana kadar Eskişehirspor, Hatayspor ve Gaziantep FK takımlarının formasını giydi.