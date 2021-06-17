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Göztepe, Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna kattı

Göztepe, 27 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 17.06.2021, 14:03
Göztepe, Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna kattı

Göztepe, 27 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Altınordu forması giyen savunmacı Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kahraman Demirtaş, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 30 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Hollanda’nın Roda takımında profesyonel olan Demirtaş, Den Bosch, Niğde Anadolu FK ve Altınordu’da top koşturmuştu.
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