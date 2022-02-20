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Göztepe ile Galatasaray 60. randevuda

Göztepe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan maçlarda Galatasaray’ın 34-12 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor 20.02.2022, 11:27
Göztepe ile Galatasaray 60. randevuda

Göztepe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan maçlarda Galatasaray’ın 34-12 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 29 puanla 15. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi ise 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

60. randevu

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 34 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın 92 golüne Göztepe 42 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1’lik skorla kazanmıştı.

42 yıldır berabere kalmıyorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 17 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 17 maçta Aslan 15 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasında son 10 maç

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig’de oynanan müsabakalar olmak üzere Aslan 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Göz-Göz ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu 10 mücadelenin 4’ü 3-1 ve 4’ü 1-0 ve 2’si 2-1’lik skorlarla sona erdi.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 12 karşılaşmaya çıktı. Cimbom söz konusu 12 müsabakada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan topladı. Sarı-kırmızılılar 14 kez gol sevinci yaşarken kalesinde de 20 gole engel olamadı. Aslan dış sahada en son Alanyaspor ile karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı.

Son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

Süper Lig’de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Aslan son olarak sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

6 maçtır kazanamıyor

Süper Lig’de uzun zamandır istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’a mağlup olurken, Alanyaspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

5 karşılaşmada 2 puan

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 2 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor’a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, Alanyaspor ve Kayserispor müsabakalarında da beraberlikle sahadan ayrıldı.

Ömer Bayram sınırda

Galatasaray’da, Göztepe maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan’ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Ayrıca Ömer Bayram da sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 27. haftada İstanbul’da oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.

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