Göztepe Hentbol takımı, ikinci devreye farklı çıkmak istiyor

Erkekler Hentbol 1. Lig’inde yer alan Göztepe Hentbol Takımı, ligin ilk yarısında kötü geçirdiği günleri unutup, ikinci devreye farklı bir şekilde başlamak istiyor.

Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Göztepe Hentbol Takımı, ligin ilk yarısını kötü bir performansla bitirdi. Sarı-kırmızılılar, çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet 1 galibiyetle ayrılırken, söz konusu karşılaşmalarda topladığı 2 puanla, 9 takımın bulduğu ligde 8. sırada yer alıyor. Göztepe Hentbol, devre arasında çok sıkı çalışarak ligin ikinci yarısına etkili bir giriş yapıp alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci devrenin ilk maçında lider Bahçelievler Belediye Spor Kulübü’ne konuk olacak.