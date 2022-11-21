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Göztepe Hentbol, ilk galibiyetini aldı
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda Göztepe Hentbol, 6. hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 47-35’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.
Spor 21.11.2022, 14:37
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda Göztepe Hentbol, 6. hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 47-35’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda Göztepe Hentbol, 6. haftada Sakarya Büyükşehir’i, Serdar Yereli Spor Salonu’nda ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, maça hızlı başladı ve ilk yarıyı 24-17’lik skorla önde tamamladı. Göztepe, skor üstünlüğünü müsabakanın sonuna da yansıtınca mücadeleyi 47-35’lik sonuçla kazanan taraf oldu. İzmir ekibi, böylece bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşadı.