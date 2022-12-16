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Göztepe Hentbol, devre arası hazırlıklarına başladı
Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1. Lig’inde ikinci yarının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, devreyi 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligi 8. sırada tamamladı.
Spor 16.12.2022, 13:32
Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1. Lig’inde ikinci yarının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, devreyi 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligi 8. sırada tamamladı.
Hentbol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen ligde hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması, ikinci bölümünde ise şut ve pas çalışması ile günü tamamladı. Öte yandan İzmir temsilcisi, ligin devre arasına 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada girdi.