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Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray’ı konuk edeceği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 14.04.2021, 18:12
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Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray’ı konuk edeceği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig’in 35. hafta maçında Galatasaray’ı konuk edecek olan Göztepe, hazırlıklar sürüyor. İzmir temsilcisi, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maç öncesi çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.

Antrenmana tedavisi devam edilen Marko Mihojevic katılmadı.
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