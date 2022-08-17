Göztepe - Erzurumspor maçının hakemi Ozan Ergün

Spor Toto 1. Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in ikinci haftasında Göztepe, 21 Ağustos Pazar günü Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak. Maç öncesinde mücadelede görev alacak hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre karşılaşmayı İstanbul bölgesinden hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.