Göztepe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK’ya konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer gruptaki oyuncular ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.