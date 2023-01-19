Göztepe, Erzurum’da çıkış arayacak

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor.

Göztepe, ligde oynadığı son iki maçını da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda Bodrumspor ve Sakaryaspor’a 1-0’lık skorlarla mağlup oldu. İzmir temsilcisi bu sezon arka arkaya 3 maç kaybetmedi. Göztepe, bunu yaşamamak için Erzurumspor FK maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

Erzurumspor FK ile Göztepe, 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak.