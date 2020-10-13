Göztepe efsanesi Nevzat Güzelirmak vefat etti

Göztepe, sosyal medya hesabından efsane futbolcusu Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiğini duyurdu.



Göztepe'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. <br><br>Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun. <a href="https://t.co/3krRr2nmbX">pic.twitter.com/3krRr2nmbX</a></p>— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) <a href="https://twitter.com/Goztepe/status/1315720573608095744?ref_src=twsrc%5Etfw">October 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>