Göztepe, Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe, altyapı oyuncusu Efe Binici ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Spor Kulübü, 2018 yılında alt yapısına dahil ettiği, U17 ve U19 takımlarında forma giyen 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Efe Binici ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonuna kadar sözleşme imzalanan genç oyuncu bir süredir Göztepe A Takımı ile antrenmanlara çıkıyordu.

Efe Binici, Göztepe’nin U19 takımıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atarken 10 kez de asist yaptı. Genç oyuncu ayrıca, Türkiye U19 Milli Takımı formasını da 2 kez giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.